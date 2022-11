Λέσβος

Λέσβος: Γυμναστής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Μια σειρά από μηνύματα που προσκόμισε η μαθήτρια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καταδίκη του καθηγητή.



Σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή λόγω του πρότερου έντιμου βίου καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης έναν γυμναστή που υπηρετούσε σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκης μαθήτριας, μόλις 14 ετών.

Στο δικαστήριο διαβάστηκαν τα μηνύματα που είχε στείλει ο καθηγητής στη μαθήτρια από το καλοκαίρι του 2017 έως και το 2018.

«Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση υπό την έννοια της διάγνωσης της ενοχής του κατηγορουμένου, διότι οι υποθέσεις αυτού του είδους είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν στην πράξη μια και τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά. Η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ανάδειξη τέτοιων εγκλημάτων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Δημοσθένης Χατζηγιάννης.

«Είμαι χαρούμενη με την απόφαση του δικαστηρίου γιατί καθ΄ όλη την ακροαματική διαδικασία ένοιωθα πολύ άσχημα με όσα ειπώθηκαν. ‘Ηταν σαν να ξαναζούσα τα γεγονότα και ένοιωθα πολύ άσχημα» δήλωσε η εγκαλούσα.

Στη δίκη που είχε λάβει αναβολές, κατέθεσαν η μητέρα της μαθήτριας, ο πατέρας της και η ίδια που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Από την πλευρά του κατηγορουμένου μάρτυρες υπεράσπισης ήταν 8 εκ των οποίων: ένας παλιός φίλος του που η κόρη του ήταν μαθήτρια του γυμναστή, μία μαθήτριά του πριν από 30 χρόνια, μία μαθήτριά του την περίοδο 2006-2008, μία μητέρα παλιότερης μαθήτριάς του, ο αδερφός του διευθυντής του δημοτικού σχολείου της περιοχής και η σύζυγος του γυμναστή.

Ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα απο το 2018 όταν έγινε η καταγγελία, ενώ έπειτα από σχετική ΕΔΕ που έγινε μόνο αναφορικά με τα μηνύματα που έστελνε στο facebook και όχι για ασελγείς συμπεριφορές ή χάδια, του έγινε σύσταση για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Πελαγία Ανδριώτου δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση μετά την ανακοίνωση της απόφασης από το δικαστήριο.

