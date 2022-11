Θεσσαλονίκη

Παιδοκτονία - Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο πατέρας που σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι

Ο 69χρονος απολογήθηκε μέσα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Τι ισχυρίστηκε



Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, μέσα από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο 69χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 41 ετών γιο του, τον περασμένο μήνα, στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μετά το φονικό είχε καταναλώσει άγνωστα χάπια και βρέθηκε αναίσθητος από τη σύζυγό του, δίπλα στον δολοφονημένο γιο του, διέφυγε τον κίνδυνο και καθώς η κατάσταση της υγείας του το επέτρεπε απολογήθηκε ενώπιον ανακρίτριας.

Για τον σκοπό αυτό ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να λάβουν την απολογία του και να αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση. Ομόφωνα έκριναν πως πρέπει να προφυλακιστεί, κι όταν λάβει εξιτήριο από τους γιατρούς θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Ο 69χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής. Κατά πληροφορίες, απολογήθηκε ότι είχε συχνούς καβγάδες με τον γιο του και η αιτία των προστριβών τους φέρεται να ήταν η τοξικομανία του θύματος.

Ύστερα από έναν ακόμη καβγά, ο 69χρονος κατηγορείται ότι το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου χτύπησε με σκεπάρνι τον 41χρονο, προκαλώντας του βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατός του, όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Οι έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχαν στραφεί από την πρώτη στιγμή προς το πρόσωπο του 69χρονου, καθώς δε διαπιστώθηκε ύπαρξη τρίτου ατόμου στη σκηνή του εγκλήματος. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του θύματος επέστρεψε στο σπίτι, όπου εντόπισε μέσα σε λίμνη αίματος τον γιο της και αναίσθητο δίπλα του τον σύζυγό της, οπότε κάλεσε την Άμεση Δράση.

