Λάρισα

Φωτιά σε ψητοπωλείο στη Λάρισα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πνίγηκε" στον καπνό η περιοχή. Εκκενώθηκε και παρακείμενη επιχείρηση εστίασης.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε ψητοπωλείο στην περιοχή του Φρουρίου, στη Λάρισα.

Με το που ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, έσπευσαν στο σημείο τέσσερα υδροφόρα οχήματα και 9 πυροσβέστες. Αυτή την ώρα η πυροσβεστική δύναμη είναι στο σημείο για να θέσει υπο έλεγχο τη φωτιά ενώ εκκενώθηκε προληπτικά και παρακείμενη επιχείρηση εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εστία της φωτιάς εντοπίζεται στην καμινάδα ενώ δεν έχει κινδυνεύσει κάποιο άτομο.

Πηγή: larissa.net

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με θύμα 32χρονο μοτοσικλετιστή

Αιμιλία Υψηλάντη: Πέθανε η μοναχοκόρη της ηθοποιού

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη