Πολυτεχνείο - Πάτρα: Επεισόδια και “βροχή” από μολότοφ (εικόνες)

Επεισόδια στο κέντρο της πόλης. Ομάδα ατόμων εκτόξευσε βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χημικά.



Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το βράδυ στο κέντρο της Πάτρας, όταν ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, η οποία είχε ξεκινήσει από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου, εκτόξευσε βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, η ομάδα των συγκεκριμένων ατόμων που βρίσκονταν στο τέλος της πορείας, ξεκίνησαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ όταν έφθασαν στην διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Ερμού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που ακολουθούσαν, έκαναν χρήση χημικών, ενώ η ομάδα των ατόμων που εκτόξευσε τις βόμβες μολότοφ, κινήθηκε προς την περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των ατόμων που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί δύο μαζικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα, για την επέτειο των 49 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε έξω από το εργατικό κέντρο, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και ακολούθησε πορεία προς το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα.

Η δεύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στη οδό Κορίνθου και στην συνέχεια έγινε πορεία προς το ίδιο σημείο, δηλαδή το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα.

