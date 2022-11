Ηράκλειο

Ηράκλειο: υπάλληλος καθαριότητας πέθανε εν ώρα εργασίας

Μοιραίο μεροκάματο για τον άνδρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εν ώρα εργασίας.

Τραγωδία συνέβη στο νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου, όταν ένας εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου, πέθανε εν ώρα εργασίας.

Ο 62χρονος άνδρας, είχε μόλις μισή ώρα που είχε πιάσει δουλειά και άδειαζε τους κάδους στο κοιμητήριο, όταν ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Άμεσα συνάδελφοί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τον μετέφερε στα ΤΕΠ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 62χρονος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του αλλά και την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: creta24.gr

