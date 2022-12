Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Που εντοπίστηκε ο άνδρας. Τι ακριβώς συνέβη.

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας 49 ετών. Ο άνδρας κατά τη διάρκεια εργασιών καταπλακώθηκε από δέντρο.

Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 2, 2022





