Θεσσαλονίκη - 16χρονος: ΕΔΕ και διαθεσιμότητα για τον αστυνομικό

Η ανακοίνωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με τον αστυνομικό που πυροβόλησε 16χρονο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

"Σε συνέχεια του από 05-12-2022 Δελτίου Τύπου σχετικά με σύλληψη αστυνομικού για περιστατικό τραυματισμού ημεδαπού που έλαβε χώρα σήμερα Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ότι, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του, ενώ παράλληλα τέθηκε σε διαθεσιμότητα."

Όσον αφορά στον 16χρονο, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου, σε βαριά κατάσταση, μετά από πολύωρη επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι του.

Συμπλοκές λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη, με ιδιαίτερη ένταση έξω από το νοσοκομείο "Ιπποκράτειο" που νοσηλεύεται ο 16χρονος, μεταξύ Ρομά και αστυνομικών, με τις εικόνες να θυμίζουν... "πεδίο μάχης".





