Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο γεμάτο παιδιά (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σχολικό που μετέφερε παιδιά.

Φωτιά ξέσπασε, το πρωί της Τρίτης, σε σχολικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά στο λεωφορείο, στο οποίο εκείνη την ώρα υπήρχαν μαθητές, ξέσπασε στις 8 το πρωί, κάτω από άγνωστα αίτια και το όχημα βρισκόταν στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το όχημα ακινητοποιήθηκε και εκκενώθηκε και τα παιδιά απομακρύνθηκαν εγκαίρως και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

Πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε κοντά στην έξοδο Νεάπολης - Συκεών, στο ρεύμα προς δυτικά. Η κίνηση στο σημείο διεξάγεται αυτή τη στιγμή με δυσκολία.

Ο οδηγός του λεωφορείου μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε «Αρχισε να καπνίζει το αυτοκίνητο, το είδα από τους καθρέφτες, μου κόρναραν και άλλα αυτοκίνητα. Έκανα δεξιά και με τη βοήθεια διερχόμενων αυτοκινήτων οδηγήσαμε τα παιδιάκια σε ασφαλές σημείο».

