Ενδοικογενειακή βία - Ρέθυμνο: χτύπησε τη μητέρα του γιατί τον κυνήγησε με τη σκούπα

Μητέρα και γιος θα λύσουν τις διαφορές τους δικαστικά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογειακής βίας καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου μεταξύ μητέρας και γιου.

Αποτέλεσμα των καταγγελιών είναι η σύλληψη και των δύο, με αλληλομηνύσεις μεταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα, μία μητέρα κατήγγειλε στους αστυνομικούς τον γιο της, 36 ετών ότι την εξύβρισε και τη χτύπησε προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Όταν οι αστυνομικοί αναζήτησαν και βρήκαν τον γιο εκείνος κατέθεσε μήνυση κατά της 59χρονης μητέρας καθώς όπως ανέφερε στους αστυνομικούς τον κυνήγησε με την σκούπα.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και το λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη.

