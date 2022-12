Λασιθίου

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τρία ραντεβού και η αλλαγή στην εμφάνισή του Πως ο άνδρας έπεσε στην παγίδα των αστυνομικών.

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για βιαιοπραγία και απόπειρα βιασμού εις βάρος 50χρονης αγρότισσας στην Ιεράπετρα.

Ο 33χρονος μετά τις 16:30 της Τρίτης, κάλεσε μερικές φορές στο κινητό της την 50χρονη, ζητώντας της να τη συναντήσει μόνη για να της ζητήσει «ταπεινά συγνώμη», γι’ αυτό που της έκανε, δικαιολογώντας την πράξη του και λέγοντας ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.

Η 50χρονη τρομοκρατήθηκε, αρνήθηκε να τον συναντήσει αρχικά, αλλά στη συνέχεια μιλώντας με την οικογένειά της και το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας, του απάντησε θετικά, κλείνοντάς του ραντεβού αρχικά σε ένα μικρό καφέ, όπου όμως εκείνος δεν εμφανίστηκε, προφανώς γιατί ήθελε να ελέγξει τον χώρο και αν θα ήταν μαζί με άνδρες της αστυνομίας.

Στη συνέχεια της έκλεισε δεύτερο ραντεβού στο ανοικτό δημοτικό πάρκινγκ, όπου και εκεί δεν εμφανίστηκε. Τότε ανέλαβε εκείνη την πρωτοβουλία να τον καλέσει στο κινητό του και να του ζητήσει να επισπεύσει τη συνάντηση γιατί είχε δουλειά. Εκείνος της απάντησε ότι ήταν στη Γρα Λυγιά και της αντιπρότεινε να συναντηθούν στο καφέ ενός βενζινάδικου, πολύ κοντά στη Γρα Λυγιά.

Σε όλη αυτή τη διάρκεια των συνομιλιών τους η Κατερίνα Περάκη έπαιρνε οδηγίες από τους άνδρες της Ασφάλειας, ώστε να τον κρατάει ήρεμο και να μην καταλάβει ότι υπήρχε παρακολούθηση και όταν εκείνος εμφανίστηκε στο τρίτο ραντεβού στο καφέ του βενζινάδικου, αντί για εκείνη που περίμενε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, μαζί με τον σύζυγό της, εμφανίστηκαν στο ραντεβού οι άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Ο 33χρονος είχε αλλάξει εντελώς τα χαρακτηριστικά του: είχε κουρευτεί, είχε ξυρίσει το μούσι του και είχε αλλάξει εντελώς την ενδυμασία του, ενώ είχε κρύψει το μοτοποδήλατο με το οποίο είχε δραπετεύσει από το χώρο της επίθεσης.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, όπου περίμενε η 50χρονη με τον σύζυγό της προκειμένου να τον αναγνωρίσει, εκείνος προσπάθησε να της ζητήσει συγνώμη, πράγμα το οποίο απέτρεψαν οι αστυνομικοί καθώς ήταν υπό κράτηση.

Ο 33χρονος θα οδηγηθεί την Τετάρτη στον Εισαγγελέα.

Την Τρίτη συμπληρώθηκε η δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του με τις γνωματεύσεις ων ιατρών του νοσοκομείου Ιεράπετρας, οι οποίοι εξέτασαν την τραυματισμένη 50χρονη μετά το συμβάν.

Πηγή: neakriti.gr