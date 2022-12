Κορινθία

Προφυλάκιση μαθητών για απόπειρα ομαδικού βιασμού 14χρονης

Οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης επιτέθηκαν στη συμμαθήτριά τους την ώρα του διαλείμματος.

Την προφυλάκιση δύο εκ των πέντε μαθητών ηλικίας 13 έως 15 ετών που κατηγορούνται για την απόπειρα ομαδικού βιασμού 14χρονης μαθήτριας σε Γυμνάσιο Λύκειο της Κορίνθου, αποφάσισαν με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτρια και εισαγγελέας Κορίνθου, έπειτα από την μαραθώνια απολογία των ανηλίκων.

Οι υπόλοιποι τρεις μαθητές έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορούν την εμφάνιση τους σε Αστυνομικό Τμήμα και ίσως αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Μαραθώνια απολογία

Η απολογία των πέντε κατηγορουμένων που ξεκίνησε χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι διακόπηκε στη μία περίπου τα μεσάνυχτα, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή, οπότε αναμένονται τόσο η ιατροδικαστική εξέταση όπως επίσης και η εξέταση των μαρτύρων.

Η επίθεση στο 14χρονο κορίτσι εκδηλώθηκε εντός σχολικού χώρου και σχολικού ωραρίου. Το κορίτσι που είναι σοκαρισμένο, μεταφέρθηκε σε δομή στην Αθήνα για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου να γίνει η μαρτυρία της κοπέλας για το τι ακριβώς συνέβη. Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν ύστερα απο την καταγγελία της μητέρας της στις αρχές, οπότε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της επίθεσης.

Αρνούνται τις πράξεις οι ανήλικοι μαθητές

Από την πλευρά των συνηγόρων των πέντε κατηγορουμένων μαθητών που ακολουθούν κοινή γραμμή υπεράσπισης, , υποστηρίζεται ότι δεν έχουν τελεστεί οι πράξεις που τους αποδίδονται, οι μαθητές απλώς έπαιζαν με την δεκατετράχρονη και δεν προχώρησαν σε κάτι άλλο

