Αλιβέρι - Πυροβολισμοί στο Αστυνομικό Τμήμα: Σύλληψη μετά από ταυτοποίηση του δράστη

Πως οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του άνδρα που άνοιξε πυρ κατά του Αστυνομικού Τμήματος. Για ποιο λόγο έγινε η επίθεση στο Α.Τ. Αλιβερίου.

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο άνδρας, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου, στην Εύβοια, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι γνωστός στις Αρχές. Πριν από λίγο καιρό, οι αστυνομικοί φέρεται να τον είχαν σταματήσει για έλεγχο, γεγονός που τον εξόργισε, με αποτέλεσμα χθες βράδυ να πάρει το όπλο και να πυροβολήσει κατά του Αστυνομικού Τμήματος.

Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά με την καραμπίνα του. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά διαλύθηκε η τζαμαρία στην πρόσοψη του Αστυνομικού Τμήματος.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, όμως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν είχε φροντίσει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από το βιντεοληπτικό υλικό στις κάμερες ασφαλείας τόσο του ΑΤ, όσο και παρακείμενων σπιτιών και καταστημάτων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.

