Κοζάνη: πέθανε ο σύζυγός της ενώ εκείνη είχε κλειστεί σε ασανσέρ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για ένα ανδρόγυνο στην Κοζάνη.

Ένα τραγικό περιστατικό έπαιξε η μοίρα σε μία γυναίκα στην Κοζάνη, η οποία εγκλωβίστηκε για πολλές ώρες μέσα σε ασανσέρ και όταν την έβγαλαν, ήρθε αντιμέτωπη με τον θάνατο του συζύγου της.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγωδία σημειώθηκε σε οικία της Κοζάνης, πέριξ του Μαμάτσειου Νοσοκομείου και στην οδό Εμμανουήλ Μάνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, σε δυόροφη οικοδομή, με κατοίκους ανδρόγυνο, η γυναίκα είχε την ατυχία να κλειστεί στο ασανσέρ από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, χωρίς να έχει μαζί της κινητό τηλέφωνο και δίχως να έχει τη δυνατότητα να ειδοποιήσει κάποιον.

Παρά τις φωνές της, στάθηκε αδύνατο να εντοπιστεί, την ώρα που ο ηλικιωμένος σύζυγός της βρισκόταν στην οικία. Σήμερα, Τετάρτη πρωί, περί τις 11.30, γυναίκα φαίνεται να αντιλήφθηκε τις φωνές της ενοίκου που είχε κλειστεί στο ασανσέρ και ειδοποίησε Πυρσβεστική και Αστυνομία.

Αφού απεγκλωβίστηκε η γυναίκα, με τη συνδρομή κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα στον όροφο και, δυστυχώς, διαπίστωσαν πως ο σύζυγός της είχε χάσει τη ζωή του, κάτω από αδιευκρίνιστα, ακόμη αίτια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παθολογικό πρόβλημα.

