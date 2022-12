Θεσσαλονίκη

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: ομολόγησε ο γιος

Ο γιος ομολόγησε στους αστυνομικούς πως ξυλοκόπησε την μητέρα του μέχρι θανάτου.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 60χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Παπαδιαμάντη.

Ο 29χρονος γιος της άτυχης γυναίκας συνελήφθη και κρατείται στο τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος σκότωσε τη μητέρα του και μάλιστα την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε σχετική φαρμακευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 17:00 και έπειτα από κλήσεις περίοικων, η Αστυνομία έφτασε στο διαμέρισμα και εντόπισε νεκρή την άτυχη γυναίκα.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

