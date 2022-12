Χανιά

Ομαδικός βιασμός 19χρονου: Η απόφαση του δικαστηρίου για τους 5 κατηγορούμενους

Ομόφωνα ένοχος ο 67χρονος πατέρας του παιδιού. Τι αποφάσισε το Δικαστήριο για τους κατηγορούμενους ιερείς.

Αθώους τους 3 από τους 5 κατηγορούμενους, έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου για την υπόθεση των καταγγελλόμενων βιασμών του Γιάννη από τον Πλατανιά.

Ειδικότερα ο πρώτος κατηγορούμενος, ο 68χρονος, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την πρώτη κατηγορία του βιασμού και αθώος για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού λόγω αμφιβολιών.

Ένοχος ομόφωνα κρίθηκε και ο 67χρονος πατέρας και για τις δύο κατηγορίες της συνέργειας στον βιασμό και της σωματικής κακοποίησης του Γιάννη.

Αθώοι ομόφωνα λόγω αμφιβολιών, για την κατηγορία των δύο καταγγελλόμενων ομαδικών βιασμών, κρίθηκαν οι 2 ιερείς (ο 72χρονος ιερέας θείος του Γιάννη και ο 44χρονος ιερέας) καθώς και ο 42χρονος αδερφός του 44χρονου ιερέα, που είναι ΑμεΑ.

Να σημειωθεί ότι στο άκουσμα της απόφασης αθώωσης των τριών, οι ίδιοι και οι συγγενείς τους ξέσπασαν σε κλάματα.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή για τον 68χρονο και τον 67χρονο για τους οποίους οι συνήγοροί τους ζήτησαν να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

