Χανιά: Έπαιζαν μπαρμπούτι κι έφεραν όλοι... ντόρτια

Ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους λόγω των ημερών, αλλά τελικά ήταν όλοι άτυχοι.

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στα Χανιά εννέα άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια..

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στα Χανιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, εννέα άτομα (8 Έλληνες και αλλοδαπός) για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια, και κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.500 ευρώ και ένα ζεύγος κύβων – ζαριών

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων, χθές το βράδυ 27 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα-καφενείο στα Χανιά ιδιοκτησίας ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των ημεδαπών ως προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης, είχε επιτρέψει σε επτά Έλληνες και αλλοδαπό την συμμετοχή στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου ‘ΚΥΒΟΙ-ΖΑΡΙΑ’ με συνομολόγηση χρηματικού στοιχήματος και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

το χρηματικό ποσό των 1.555 ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και

ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και 1 ζεύγος κύβοι- ζάρια



Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

