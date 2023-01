Κοζάνη

Κοζάνη - απάτη: απέσπασε χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Πώς ο δράστης ξεγέλασε την ηλικιωμένη και της απέσπασε χρήματα.

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, κλοπή που διαπράχθηκε πριν από δύο ημέρες σε περιοχή της Κοζάνης και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 37χρονου άνδρα.

Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι την 29-12-2022 το πρωί, ο 37χρονος αφού μπήκε στο σπίτι της 81χρονης ημεδαπής σε περιοχή της Κοζάνης, με το πρόσχημα της πραγματοποίησης επειγουσών ηλεκτρολογικών εργασιών ως υπάλληλος επιχείρησης ηλεκτρισμού, κατάφερε να της αποσπάσει το χρηματικό ποσό των -7.300- ευρώ, -2- βιβλιάρια Τραπεζών και 1 χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: kozanilife.gr

