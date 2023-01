Ρεθύμνου

Κρήτη - ΕΛΑΣ: εκατοντάδες παραβιάσεις του ΚΟΚ τις ημέρες των γιορτών

Ποιες παραβιάσεις ήταν στο "τοπ" της λίστας σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας.

Στις 1.456 έφτασαν οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που βεβαιώθηκαν από τις 25 έως τις 31 Δεκεμβρίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα και οδηγούς, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 6.908 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.456 παραβάσεις, ως ακολούθως:

Υπερβολική ταχύτητα 351, μη χρήση προστατευτικού κράνους 78, μη χρήση ζώνης ασφαλείας 54, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 69, χρήση κινητού τηλεφώνου 23, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 11, αντικανονικό προσπέρασμα 13, αντικανονικοί ελιγμοί 28, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 20 και λοιπές παραβάσεις 809.

