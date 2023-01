Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος προσέκρουσε σε κολώνα στη συμβολή των οδών Κολωνιάρη και Δραγουμάνου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 62χρονος οδηγός.

Ο τραυματίας παρελήφθη από σταθμό ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”.

