Μεσσηνία

Δολοφονία στην Καλαμάτα: “Βρέθηκε” ο ένας δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της εν ψυχρώ δολοφονίας σε δρόμο της Καλαμάτας. Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της στυγερής δολοφονίας του 47χρονου στο κέντρο της Καλαμάτας, το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει εντοπιστεί στο αυτοκίνητο των δραστών στο χωριό Κιτριές της Δυτικής Μάνης, ενώ ήδη έχει ταυτοποιηθεί ο ένας από τους δύο δράστες.

Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για την πορεία των ερευνών, αναφέροντας τα εξής:

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε σε βάρος 47χρονου ημεδαπού. Ο 47χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο δράστη, ο οποίος μετά το συμβάν επιβιβάστηκε σε όχημα και τράπηκε σε φυγή μαζί με συνεργό του. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Δράστες αναζητούνται, ενώ την προανάκριση διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας».

Ο 47χρονος, ήταν γνώριμος στην Αστυνομία καθώς είχε απασχολήσει παλιότερα για υποθέσεις ναρκωτικών και έχει δικογραφίες σε βάρος του σε Αθήνα και Μεσσηνία. Ο νεκρός, επονομαζόμενος ως «Αμερικάνος», είχε εμπλοκή στα κυκλώματα της νύχτας, ενώ κυκλοφορούσε με περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από τον εισαγγελέα.

Ο 47χρονος έχει απασχολήσει όχι μόνο τις ελληνικές αρχές αλλά και παλιότερα τις αμερικανικές με υποθέσεις για ναρκωτικά, καθώς ζούσε αρκετά χρόνια στο Σικάγο, ενώ στη Μεσσηνία ήταν γνωστός με το όνομα «Αμερικανός».

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί στη συμβολή των οδών Ύδρας και Σόλωνος στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πλησίασαν τον 47χρονο που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Αφού πρώτα με το όχημά τους του έκλεισαν το δρόμο, στη συνέχεια βγήκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία, ενώ ο ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε.

Διέφυγαν από τη Σόλωνος αναπτύσσοντας ταχύτητα, αφήνοντας το θύμα τους αιμόφυρτο και βαριά τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Η μηχανή του θύματος στη μέση του δρόμου, ενώ διακρίνονται αίματα στο οδόστρωμα από την αιματηρή επίθεση. Όλα αυτά μέρα μεσημέρι με κόσμο στα πεζοδρόμια, και κίνηση αφού λίγο πιο πέρα βρίσκονται τα Δικαστήρια Καλαμάτας.

Η αστυνομία έχει την περιγραφή των δύο ατόμων που επέβαιναν στο σκουρόχρωμο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι παρακολουθούσαν το θύμα τους και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσουν.

Το θύμα της επίθεσης απεβίωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι μετά από μια τρίωρη μάχη των γιατρών να τον σώσουν, αφού στο Νοσοκομείο έφτασε σχεδόν νεκρός. Του έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και επανήλθε, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε χειρουργείο για τα σοβαρά τραύματά του. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 47χρονος κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - ΔΕΗ: Βουτιά στις τιμές τον Φεβρουάριο

Ερρίκος Ανδρέου: πέθανε ο σύζυγος της Νόρας Βαλσάμη

Βέροια: Χειροπέδες σε τοκογλύφο για εκβιασμό (εικόνες)