Λακωνία: Ο Ευρώτας έφτασε στο ύψος της γέφυρας - Ζημιές και στην Μάνη (εικόνες)

Πλημμυρισμένα σπιτια και καταστήματα και προβλήματα στις υποδομές, προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα που καταγράφονται, τις τελευταίες ώρες, στους δήμους Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Πιο συγκεκριμένα, καθίζηση έχει υποστεί το οδόστρωμα στις Αιγιές, αρκετές επιχειρήσεις και οικίες στην Κουτουμού έχουν πλημμυρίσει, μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν διερχόμενα ΙΧ από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, ενώ ζητήματα καταγράφονται και στο Γύθειο.

Έντονη βροχόπτωση και στο δήμο Ευρώτα, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει επικίνδυνα και τον όγκο του νερού να είναι μεγάλος.

Ο κύριος Αραχωβίτης, βουλευτής Λακωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, επικοινώνησε και με τους αρμόδιους φορείς της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι στις επάλξεις, ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει στον αέρα του flynews.gr ότι οι συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

