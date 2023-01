Ηλεία

Αμαλιάδα: Πρόστιμο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για εγκατάλειψη ζώων

Έγινε καταγγελία από πολίτη στην Αστυνομία, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός άντρα.

(εικόνα αρχείου)

Πολύ βαριά ήταν η “καμπάνα” που έπεσε σε έναν 72χρονο για την εγκατάλειψη κουταβιών στο δάσος της Μαραθιάς στην Ηλεία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηλικιωμένος μετέφερε με φορτηγάκι και εγκατέλειψε στο δάσος οκτώ κουτάβια 25-20 ημερών και τη μητέρα τους.

Για το περιστατικό έγινε καταγγελία από πολίτη στην Αστυνομία που αναζήτησε και εντόπισε τα κουτάβια και τη μάνα τους, αλλά και τον 72χρονο που συνέλαβε και αναμένεται να οδηγήσει στον Εισαγγελέα Αμαλιάδας.

Όμως το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι πάρα πολύ βαρύ αλλά στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς και την κακοποίηση τους.

Συνολικά για τα οκτώ κουτάβια και τη μητέρα και το σύνολο των παραβάσεων το ποσό έφτασε τις 249.300 ευρώ.

Τα κουτάβια και η μάνα τους τα παρέλαβε ο υπεύθυνος του καταφυγίου του δήμου Ήλιδας.

Πηγή: ilialive

