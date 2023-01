Φλώρινα

Φλώρινα: Πέθανε κάνοντας σκι

Τραγικό τέλος είχε αθλητής του σκι, που κατέληξε ενώ έκανε το αγαπημένο του σπορ.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας 47 ετών ενώ έκανε σκι στη Φλώρινα. Ο άτυχος άνδρας, μέλος του ΣΟΧ Φλώρινας, έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε σκι στο χιονοδρομικό της Βίγλας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Το συλληπτήριο του ΣΟΧ Φλώρινας στον οποίο ήταν μέλος:

«Από σήμερα η χιονοδρομία είναι φτωχότερη τόσο για τον σύλλογο μας όσο και για την πόλη αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορεί αυτή η φράση για άλλους να ήταν τετριμμένη, όμως ο Λάζαρος μας «έφυγε» κυριολεκτικά πάνω στα σκι, υπηρετώντας τον σύλλογο μας και την χιονοδρομία που τόσο αγάπησε.

Λάτρης της φύσης, των βουνών και του χιονιού προσέφερε τα μέγιστα για την ανάδειξη της χιονοδρομίας και της πόλης μας. Καλοσυνάτος, χαμογελαστός και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει, θα μείνει βαθιά χαραγμένος στην μνήμη όλων μας. Τα λόγια περισσεύουν, το έργο του έχει μιλήσει και θα συνεχιστεί στην μνήμη του.

Συντετριμμένο το Δ.Σ. και όλα τα μέλη του Συλλόγου εκφράζουμε τη βαθύτατη οδύνη μας για τον αδόκητο χαμό του και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στην μεγάλη οικογένεια της χιονοδρομίας».

Πηγή: e-ptolemeos.gr

