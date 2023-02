Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Φωτιά στα σφαγεία της πόλης

Συναγερμός στα σφαγεία τα ξημερώματα. Πώς ξέσπασε η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα στα Νέα Σφαγεία του Ρεθύμνου, όταν φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επαγγελματικού κτηρίου στα Νέα Σφαγεία Ρεθύμνου. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 1, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φλόγες έχουν τυλιχτεί παλέτες και διάφορα άλλα άχρηστα αντικείμενα και σκουπίδια που είχαν συγκεντρωθεί στον αύλειο χώρο της εγκατάστασης.

Πηγή: Cretalive.gr

