Θάσος: ψαράς μπλέχτηκε στα δίχτυα του και παραλίγο να πνιγεί (βίντεο)

Παραλίγο τραγωδία θα συνέβαινε στη Θάσο, όταν ένας ψαράς μπλέχτηκε στα δίχτυα του και πάλευε να παραμείνει στην επιφάνεια της θάλασσας καθώς δεν μπορούσε να ανέβει στο καΐκι του.

Ο άτυχος ψαράς, μπλέχτηκε στα δίχτυα που είχε μαζί και έπεσε στη θάλασσα και δεν μπορούσε να ανέβει και πάλι στο καϊκι του.

Κρατήθηκε από την άκρη της βάρκας και να καλούσε για πολλή ώρα σε βοήθεια όταν δύο Βούλγαροι τον άκουσαν και έτρεξαν να τον βοηθήσουν.

Εκείνοι μην ξέροντας πού να απευθυνθούν, βγήκαν στον κεντρικό δρόμο, την εθνική οδό Λιμένα – Λιμεναρίων, και σταμάτησαν διερχόμενο αυτοκίνητο.

Προσπάθησαν με σπαστά ελληνικά και λίγα αγγλικά να εξηγήσουν τι συνέβαινε. Ο διερχόμενος οδηγός πήγε μέχρι την παραλία, κατάλαβε ότι ένας άνθρωπος κόντευε να πνιγεί και κάλεσε άμεσα το Λιμενικό Σώμα. Στο μεταξύ, ειδοποιήθηκε και ο γιος του ψαρά, ο οποίος πήρε ένα σκάφος από το λιμανάκι της Σκάλας Ραχωνίου και κατευθύνθηκε προς το σημείο.

Αφού πλησίασε αρκετά στη βάρκα του πατέρα του, έκοψε τα δίχτυα για να τον απεγκλωβίσει. Στη συνέχεια έφτασε και άλλη βάρκα, με τον ξάδερφό του (τον ανιψιό του ψαρά) ο οποίος τράβηξε τον 67χρονο έξω από το νερό.

Ο ψαράς υπολογίζεται ότι βρισκόταν επί μία ώρα μέσα στη θάλασσα, κρεμάμενος από τη βάρκα του και χωρίς δυνατότητα να κινήσει τα πόδια.

Στην περιοχή έφτασε και ο γιος του, που τον προσέγγισε με άλλη βάρκα και κατάφερε να τον απεγκλωβίσει.

Ο ψαράς, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε συμπτώματα υποθερμίας, δεν χρειάστηκε όμως η νοσηλεία του σε νοσοκομείο.

Πηγή βίντεο: kavalanews.gr

