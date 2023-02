Καβάλα

Ιντερπόλ - Καβάλα: Καταζητούμενος κρυβόταν για 13 χρόνια

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, για τον οποίο είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ. Για ποια αδικήματα ήταν καταζητούμενος.

Διέφυγε από την Αλβανία, όπου ήταν κατηγορούμενος για απάτη που διέπραξε το 2010 και κρυβόταν για 13 χρόνια σε έναν οικισμό της Καβάλας.

Ο λόγος για έναν αλλοδαπό, ο οποίος ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ, που είχε εκδοθεί μετά από αίτημα της Αλβανίας.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί πως είναι διεθνώς καταζητούμενος και του πέρασαν χειροπέδες.

Ο Αλβανός παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκκίνησε την διαδικασία για την έκδοσή του συλληφθέντα στην πατρίδα του.

Συλλήψεις φυγόποινων

Εν τω μεταξύ, συνελήφθη στην Κω, ένας 55χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του E’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση ύψους άνω των 120.000 ευρώ.

Στο Ναύπλιο, συνελήφθη 40χρονος Έλληνας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου με την οποία είχε καταδικαστεί για κλοπή, ενώ στα Πατήσια οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 45χρονο φυγόποινο, που είχε σε βάρος του δύο καταδίκες για υπεξαίρεση αυτοκινήτων και για ακάλυπτες επιταγές.

