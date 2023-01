Κοινωνία

Αρτέμιδα: Διαρρήκτης με “χίλια πρόσωπα” ο μπουκαδόρος που πιάστηκε επ' αυτοφώρω

Πλούσια ήταν η «δράση» του 47χρονου που συνελήφθη για διάρρηξη σε σπίτι στην Αρτέμιδα.



Πλούσια αποδείχθηκε ότι ήταν η «δράση» του 47χρονου, που συνελήφθη επ΄αυτοφώρω την περασμένη Πέμπτη (12/1) μαζί με δύο συνεργούς του από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για διάρρηξη σε σπίτι στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μετά τη δακτυλοσκοπική εξέταση του 47χρονου, προέκυψε ότι έχει σημανθεί με πολλαπλά διαφορετικά στοιχεία σε προγενέστερο χρόνο και αναζητούνταν ως διωκόμενος (φυγόδικος και φυγόποινος), με εγκληματική δράση σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Εις βάρος του εκκρεμούν τρία εντάλματα σύλληψης και τρεις καταδικαστικές αποφάσεις για εγκληματικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, εκκρεμούν:

Ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απόδραση κρατουμένου και κατοχή παραχαραγμένου νομίσματος.

Ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Αιγίου για διακεκριμένες κλοπές, τελεσθείσες κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας.

Ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Αμαλιάδας για περιπτώσεις κλοπών κατ' εξακολούθηση από άτομα που οργανώθηκαν για το σκοπό αυτό.

Απόφαση Πλημμελειοδικείου Λαμίας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (7) μηνών για κλοπή που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2018 στη Λαμία.

Απόφαση Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (38) μηνών για κλοπή που διαπράχθηκε το Νοέμβριο του 2017 στο 'Αργος.

Απόφαση Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (18) μηνών για κλοπή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

