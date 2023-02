Λασιθίου

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός συνοδηγός αυτοκινήτου (εικόνες)

Εγκλωβίστηκε μαζί με ακόμη ένα άτομο, μέσα στο αυτοκίνητο. Που και πως συνέβη η νέα τραγωδία.

Ακόμη μια τραγωδία γράφτηκε στους δρόμος της Κρήτης με θύμα έναν άνδρα, περίπου 30 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 11:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν ένα αυτοκίνητο που εκινείτο επί της παραλιακής οδού στη Σητεία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός και ο συνοδηγός να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Δυστυχώς, ο συνοδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

