Φωτιά - Βόλος: Ηλικιωμένος απανθρακώθηκε ενώ έκαιγε κλαδιά (εικόνες)

Πώς "έπιασε" η φωτιά που στοίχισε τη ζωή του ηλικιωμένου.

Σε ατυχές συμβάν εξελίχθηκε η προσπάθεια ενός άνδρα, ηλικίας 73 ετών στο Βόλο, να κάψει κλαδιά και υπολείμματα καλλιεργειών σε περιφραγμένο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, στην περιοχή του Διμηνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο οικόπεδο υπήρχε και ένα πεύκο, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Εκτιμάται ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, σωριάστηκε στο έδαφος και άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός. Επί τόπου μετέβη η Πυροσβεστική, αλλά και η αστυνομία που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 73χρονος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε πριν λίγο τη σορό του απανθρακωμένου άνδρα.



Τι δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου κ. Νίκος Ιερεμίας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας:

