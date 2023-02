Αχαΐα

Καρναβάλι της Πάτρας 2023: Η μεγάλη παρέλαση με χιλιάδες μασκαράδες (βίντεο)

Ο κόσμος κατέκλυσε τα πεζοδρόμια, την πλατεία Γεωργίου, αλλά και τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών του κέντρου της πόλης.



Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους από όπου πέρασε η μεγάλη παρέλαση των 150 αρμάτων και 60.000 καρναβαλιστών στην Πάτρα.

Χιλιάδες νέες και νέοι στην Πάτρα, για περίπου πέντε ώρες, μετέδιδαν με τον ενθουσιασμό τους σε όλη την πόλη, αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες, το εκρηκτικό τους κέφι, συμμετέχοντας στη μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από τρία χρόνια, χωρίς περιορισμούς.

Η παρέλαση ξεκίνησε με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όπου η μπάντα του δήμου Πατρέων παιάνιζε καρναβαλικούς ρυθμούς, ενώ ακολούθησαν σοκολατορίχτες και μαζορέτες.

Ακολούθησαν η δημοτική μουσική που παιάνιζε καρναβαλικούς σκοπούς, οι μαζορέτες και τα άρματα του δήμου, με προεξέχοντα, τον προπομπό, τον βασιλιά καρνάβαλο, το άρμα της βασίλισσας και το άνθινο άρμα που φιλοξένησαν αντίστοιχα τη φετινή βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Κατερίνα Βενέρη - Σιούλη και τη βασίλισσα των τριών προηγούμενων χωρίς παρέλαση καρναβαλιών, Μαρία Κυριακοπούλου.

Αμέσως μετά παρέλασαν τα άρματα «Imagine», «Hell Oil», «Rabbit Test Show», «Facebook», τα οποία συνδύασαν την καλλιτεχνική έκφραση και τη σατιρική διάθεση, καθώς και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών «Ιγκουάνα», «Φεγγάρι», «Καρναβαλάκος», «Μάγισσα» «Σκυλάκι», «Σαρανταποδαρούσα» και «Τζιτζίκι».

Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι συλλόγων σοκολατοριχτών πρόσφεραν στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, το καλάθι με τις σοκολάτες, ενώ η καρναβαλική ομάδα των «Στρατηγών», με τα εντυπωσιακά οχήματά τους και τους «υψηλούς» προσκεκλημένους της, ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ αρμάτων του καρναβαλικού εργαστηρίου του δήμου και του χείμαρρου των πληρωμάτων που ακολουθούσε.



Με τις εντυπωσιακές στολές τους και τα εμπνευσμένα καπέλα τους οι περίπου 50.000 καρναβαλιστές, μέλη των 139 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», ενδεδυμένα με όλες τις μικροκατασκευές τους και πολλά από αυτά με τη συνοδεία των εντυπωσιακών αρμάτων και των ογκωδών τροχήλατων κατασκευών τους, παρέλασαν σκορπίζοντας χρώμα, φαντασία, αισθητική και ευρηματικότητα.





Μάλιστα, η τρέχουσα επικαιρότητα βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της καρναβαλικής δημιουργίας, ενώ δεν έλειψαν και θέματα σατιρικά, καλλιτεχνικά και χιουμοριστικά.

Οι χιλιάδες καρναβαλιστές με την πολύχρωμη και χειμαρρώδη ορμή μαγνήτισαν τα βλέμματα των χιλιάδων θεατών, που είχαν κατακλύσει τα πεζοδρόμια, την πλατεία Γεωργίου και τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών του κέντρου τη πόλης.

5+ ώρες παρέλαση μόνο στη Πάτρα ??



Σας περιμένουμε και του χρόνου ???? pic.twitter.com/LChCzLED56 — Cynaegeirus (@cynaegeirus) February 26, 2023



Η μεγάλη παρέλαση ολοκληρώθηκε με το αναλλοίωτο στο πέραμα των χρόνων έθιμο του σοκολατοπόλεμου.

Οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 9:00 το βράδυ, όποτε θα πραγματοποιηθεί στον μόλο του Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι, η τελετή λήξης με κεντρικά στοιχεία την καύση του βασιλιά καρνάβαλου και τη ρίψη πυροτεχνημάτων.

πηγή: ioniantv.gr, flamis.gr

