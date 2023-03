Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Νεκρό ζευγάρι και ο σκύλος του - Βρέθηκαν μετά από ημέρες

Το άτυχο ζευγάρι εντοπίστηκε ύστερα από δύο μέρες μέσα στο σπίτι του.

(εικόνα αρχείου)



Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Κύμη Ευβοίας, καθώς το πρωί της Τετάρτης, εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικίας 56 και 53 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικοί τους άνθρωποι ανησύχησαν που δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα και πήγαν σπίτι να δουν τι συμβαίνει.

Εκεί τους εντόπισαν νεκρούς στο κρεβάτι, ενώ νεκρός ήταν και ο σκύλος της οικογένειας.

Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά μικρής έκτασης στην κουζίνα του σπιτιού και όπως όλα δείχνουν το άτυχο ζευγάρι και ο σκύλος δηλητηριάστηκαν από τις αναθυμιάσεις χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν, καθώς εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία στην Κύμη.

Πηγή: lamiareport.gr

