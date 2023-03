Λάρισα

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας

Πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στην ευθύνη του σταθμάρχη αλλά θα φτάσει και σε υψηλά κλιμάκια του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes, αστυνομικοί της Ασφάλειας Λάρισας εισήλθαν αιφνιδιαστικά στις εγκαταστάσεις του Σιδηροδρομικού Σταθμού, στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλου, ο οποίος εποπτεύει την προανάκριση για τη διερεύνηση του πολύνεκρου δυστυχήματος,

Έγκυρη πηγή ανέφερε ότι η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στην ευθύνη του σταθμάρχη αλλά θα φτάσει και σε υψηλά κλιμάκια του ΟΣΕ, όπως και του Ιταλικού Ομίλου που ελέγχει την Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Το προσεχές χρονικό διάστημα, ο κ. Δασκαλόπουλος αναμένεται να προτείνει προς την Ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας τον ορισμό ειδικού εφέτη ανακριτή ο οποίος θα αναλάβει τη διενέργεια της κύριας ανάκρισης.

