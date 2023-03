Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Τέμπη: επεισόδια στην πορεία της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Ένταση και επεισόδια στην πορεία των φοιτητών για τα θυματα της μοιραίας σύγκρουσης στη Θεσσαλονίκη.

Μικρής έκτασης επεισόδια υπήρξαν στην πορεία των φοιτητών για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, στην Θεσσαλονίκη.

Ομάδα κουκουλοφόρων, πέταξε πυρσούς και άλλα αντικείμενα προς τις διμοιρίες των ΜΑΤ που περιφρουρούσαν την πορεία και έβαλαν φωτιά σε κάδους.

Πιο συγκεκριμένα, η ένταση ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη της πορείας, όταν ένα γκρουπ ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, που μετείχαν στον μπλοκ των αντιεξουσιαστών άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια έληξαν με την παρέμβαση των αστυνομικών και η πορεία συνεχίζεται μέχρι τα γραφεία του ΟΣΕ.

Το ΑΠΘ, θρηνεί καθώς δέκα φοιτητές του βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς και τους αγνοούμενους της μοιραίας σύγκρουσης που το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων ήταν νεαρής ηλικίας άτομα.

Πηγή εικόνων: grtimes.gr

