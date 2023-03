Μαγνησία

Βόλος: 50χρονος ασελγούσε στην ανήλικη ανιψιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά του κοριτσιού που αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του θείου της.

Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης 12χρονου παιδιού έρχεται στο φως της δημοσιότητας και προκαλεί οργή και φρίκη.

Δωδεκάχρονη μαθήτρια της έκτης δημοτικού σε δήμο του Αλμυρού ζούσε επί χρόνια, σχεδόν καθημερινά τον εφιάλτη, στα χέρια του 50χρονου θείου της. Ο 50χρονος ασελγούσε εις βάρος του παιδιού όταν πήγαινε να παίξει με τα δικά του παιδιά, στο σπίτι όπου μένει ο ίδιος με την οικογένειά του.

Το κορίτσι φέρεται να ζει παραμελημένο από το οικογενειακό περιβάλλον και η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την κοινωνική λειτουργό που έχει αναλάβει να παρακολουθεί τις υποθέσεις παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών στο σχολείο.

Η 12χρονη δεν αλληλεπιδρούσε στο σχολείο, είχε διαταραχές στη συμπεριφορά, παράξενες αντιδράσεις και αποκαλύφθηκε πως δεν έφταιγε μόνο το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον.

Μόλις το παιδί ομολόγησε όσα ζει στα χέρια του συγγενή της, περιγράφοντας σκηνικά που και ένας ενήλικος δεν θα τολμούσε, η κοινωνική λειτουργός κίνησε όλες τις διαδικασίες για να αποκαλυφθεί η υπόθεση. Η καταγγελία της έγινε την περασμένη Πέμπτη και το παιδί μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας την επόμενη ημέρα όπου και εξετάσθηκε, με τον ιατροδικαστή να καταθέτει στην Εισαγγελία το πόρισμά του. Σύμφωνα με το πόρισμα το παιδί δεν είχε υποστεί βιασμό.

Το παιδί ήταν θύμα ασέλγειας και η ψυχιατρική εξέταση απέδειξε πως ζούσε την φρίκη περισσότερο από ένα χρόνο.

Αμέσως διατάχθηκε η κατάθεση της 12χρονης σε παιδοψυχίατρο και η παρακολούθησή της.

Η Εισαγγελέας διέταξε επείγουσα προκαταρκτική και τις επόμενες ημέρες ο θείος της θα κληθεί σε απολογία.

Για τον θείο η πρόσβαση στο παιδί ήταν νόμιμη, εύκολη και πέραν πάσης υποψίας, ενώ η κουλτούρα της μικρής κλειστής κοινωνίας δεν διευκόλυνε την εξωτερίκευση των συναισθημάτων της 12χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες και μην αντέχοντας άλλο την πίεση , η μικρή φέρεται να εξομολογήθηκε πρώτα σε μια γειτόνισσα τι ακριβώς συνέβαινε, τον περασμένο Ιανουάριο. Εκείνη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι σταμάτησαν κάθε επαφή με τον συγγενή τους.

Η προανάκριση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι κλήσεις για κατάθεση των εμπλεκομένων.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Τρένα: Νέα 48ωρη απεργία το Σαββατοκύριακο

Γουατεμάλα: γιατροί αφαίρεσαν νεφρό χωρίς συγκατάθεση

Μπαχαρικά 500 ετών βρέθηκαν σε ναυάγιο