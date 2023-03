Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Στο λιμάνι γιγαντιαίο αμερικανικό πλοίο με στρατιωτικά εφόδια (εικόνες)

Το «Liberty Pride» κατέπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μεταφέροντας στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.



Το αμερικανικό οχηματαγωγό «Liberty Pride» κατέπλευσε το Σάββατο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μεταφέροντας στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που είναι αναπτυγμένες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το γιγαντιαίο ( μήκος 199.9 μ. πλάτος 32.26 μ. και βύθισμα 8,5 μ), πλοίο ελλιμενίστηκε το πρωί και άρχισε να ξεφορτώνει στρατιωτικά εφόδια τα οποία δια των συνδυασμένων μεταφορών θα συνεχίσουν προς την Βουλγαρία και την Ρουμανία όπου στο επόμενο διάστημα θα διεξαχθούν με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δυο μεγάλες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, δυο μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, η Atlantic Resolve 23” και η Defender Europe 23”.

Το «Liberty Pride» έφτασε στην Αλεξανδρούπολη από το λιμάνι του Τσάρλεστον των ΗΠΑ και θα αποπλεύσει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αφού φορτώσει άλλα εφόδια και εξοπλισμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Το αμερικανικό οχηματαγωγό αποτελεί προπομπό αλυσίδας εφοδιοπομπών για λογαριασμό των συμμαχικών δυνάμεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει έως και τα τέλη Αυγούστου.

Όπως και σε άλλες διελεύσεις στρατιωτικών αποστολών, τα φορτία θα συνεχίσουν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τρένα και φορτηγά αυτοκίνητα. Την ίδια διαδρομή, ακολουθούν αντιστρόφως, και τα φορτία που επιστρέφουν από τα πεδία των ασκήσεων.

Για τον συντονισμό και την επίβλεψη των διελεύσεων σε συνεργασία με τις αρχές του λιμανιού και του ελληνικού στρατού, στην Αλεξανδρούπολη έχουν εγκατασταθεί ήδη διακόσιοι και πλέον Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Με αφορμή την έλευση του πλοίου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ αναφέρει:

«Μετά από τις κινήσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με εκφόρτωση και οδική προώθηση για τα United Nations και rotation για τον Ιταλικό Στρατό, ξεκινάμε από σήμερα ταυτόχρονες επιχειρήσεις κυκλικής εναλλαγής στρατιωτικού υλικού και μέσων του US Army με συνδυασμένες μεταφορές πλοίου-τρένου-φορτηγών οχημάτων!».

Μετά από τις κινήσεις Ιαν-Φεβ για @UN & Ιταλικό Στρατό & καθώς πραγματοποιούμε συνεχείς εκφορτώσεις βαρέως εξοπλισμού για το ενεργειακά projects της περιοχής (power plant & FSRU) ξεκινάμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις κυκλικής εναλλαγής στρατιωτικού υλικού/μέσων του @USArmyEURAF! pic.twitter.com/qLFtYBRW5i

