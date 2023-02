Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Πήγε να πετάξει τα σκουπίδια και έφαγε...“ξύλο”

Πως συνέβη το περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Άλλο ένα περιστατικό αναίτιας επίθεσης ανδρός κατά γυναίκας στην Αλεξανδρούπολη, έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες, ύστερα από καταγγελία του θυμάτος στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου, σε κεντρική οδό της πόλης, αφορά μια 18χρονη φοιτήτρια, η οποία την ώρα που πήγε να πετάξει τα σκουπίδια, δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα, ηλικίας περί τα 45-50 ετών.

Πιο αναλυτικά, ο «εύσωμος και κοντός» άντρας , σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, αρχικά την πλησίασε, ζητώντας της αναπτήρα και προσπαθώντας να πιάσει συζήτηση μαζί της. Η κοπέλα φοβισμένη προσπάθησε να τον αποφύγει και τότε ο άνδρας της επιτέθηκε, χτυπώντας την με δύναμη στο πρόσωπο.

Η φοιτήτρια, όπως ήταν αναμενόμενο πανικοβλήθηκε και τρέχοντας να σωθεί από τον βίαιο άγνωστο, κρύφτηκε στην πυλωτή μιας πολυκατοικίας, περιμένοντας να απομακρυνθεί ο δράστης.

Τις επόμενες μέρες, η φοιτήτρια προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα.

Πηγή: e-evros.gr

