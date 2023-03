Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Τέμπη - ΑΠΘ: Έστησαν μνημείο για τους φοιτητές που χάθηκαν (εικόνες)

Φοιτητές αποτίουν τον δικό τους φόρο τιμής στους συμφοιτητηές τους που δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο πανεπιστήμιο.

Το ένα μετά το άλλο εμφανίζονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα μνημεία προς τιμήν των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, τα οποία ανήκαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην είσοδο της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία τελεί υπό κατάληψη, φοιτητές με λουλούδια, συνθήματα και τη λίστα των νεκρών της εθνικής τραγωδίας αποτίουν το δικό τους φόρο τιμής για όσους δεν επέστρεψαν και δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο πανεπιστήμιο.

«Οι συμφοιτητές σας στα Τέμπη δε θα σας ξεχάσουμε» και «Το έγκλημα στα Τέμπη δε θα ξεχαστεί» γράφουν οι φοιτητές, ενώ με κεφαλαία γράμματα ξεχωρίζει η λέξη «ΟΡΓΗ» στο μνημείο.

Η λίστα που βρίσκεται στο σημείο περιλαμβάνει όλους τους φοιτητές, όσοι χάθηκαν στο φρικτό δυστύχημα, ενώ σε ξεχωριστή λίστα αναφέρονται οι φοιτητές της ΣΘΕ που έχασαν τραγικά τη ζωή τους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα φοιτητές και μέλη φοιτητικών συλλόγων βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Οι φοιτητές εξαπολύουν βαρύτατες κατηγορίες στην κυβέρνηση για την κατάσταση στις υποδομές, κάνοντας λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. «Η θλίψη και το πένθος έχουν μετατραπεί σε οργή και ανάγκη για δικαίωση», δήλωσε νωρίτερα η Σοφία Χατζοπούλου, φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ.

