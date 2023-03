Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Χτύπησε την σύζυγό του στο κεφάλι και την έστειλε στο νοσοκομείο

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν σε σπίτι σε περιοχή του Ηρακλείου ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσα σε μία 65χρονη και έναν 67χρονο. Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τις βρισιές και τις απειλές να μετατρέπονται σε σωματική βία. Μάλιστα, ο 67χρονος κάποια στιγμή άρχισε να χτυπά απανωτά και με βία στο κεφάλι την άτυχη 65χρονη ενώ στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι.

Η 65χρονη μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί από χθες αναζητούν τον 67χρονο προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: cretapost.gr

