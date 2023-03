Γέφυρα Σερβίων - Κασαπίδης: Τα πολεοδομικά σχέδια είχαν χαθεί για χρόνια (βίντεο)

Κοζάνη

Κλειστή για όλα τα οχήματα η γέφυρα των Σερβίων στην Κοζάνη. Τι δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Έκλεισε πλέον οριστικά για όλα τα οχήματα η γέφυρα των Σερβίων στην Κοζάνη, καθώς η ρωγμή σε δοκάρι στον έκτο σπόνδυλο της γέφυρας χαρακτηρίζεται από τους μηχανικούς «ενεργή».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Όπως είπε η καταγραφή των ενδείξεων της ρωγμής γίνεται εδώ μια εβδομάδα οπότε και τοποθετήθηκε το ειδικό ρωγμόμετρο για να δούμε τι γίνεται.

Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη η ρωγμή εντοπίστηκε με οπτική επιθεώρηση που έγινε το 2021 και το 2022 βρέθηκαν τα σχέδια της γέφυρας τα οποία ήταν χαμένα από το 2000.

Όπως είπε η καμπυλότητα στο οδόστρωμα προβλημάτιζε τους μηχανικούς της υπηρεσίας και ζητούσαν την επιθεώρηση της γέφυρας από ειδικά κλιμάκια του υπουργείου.

Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη, περίπου δυο μήνες θα διαρκέσουν οι εργασίες, ενώ αναμένεται να γίνει μια ειδική κατασκευή

«Οι λόγοι που μας οδήγησαν να κλείσουμε την γέφυρα ήταν πρώτον η ρωγμή που εντοπίστηκε στα τέλη του 2021 και τα αίτια αυτής της ρωγμής είναι ότι έλειπε οπλισμός. Κατά την διάρκεια της κατασκευής δεν τοποθετήθηκε οπλισμός», δήλωσε ο κ. Κασαπίδης

«Τα σχεδία βρέθηκαν το 2022 στην Ιταλία. Ο μηχανικός ήταν ο Μοράτι του οποίου η γέφυρα στην Γένοβα έπεσε. Αυτό μου προκάλεσε ανησυχία και ασχοληθήκαμε επισταμένα με το θέμα», σημείωσε ο κ. Κασαπίδης.

