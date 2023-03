Ξάνθη

Δολοφονία στην Ξάνθη: Στην φυλακή ο καθ' ομολογία δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακίστηκαν και οι τρεις συνεργοί του. Έκρυθμη η κατάσταση στο Δροσερό. Φόβοι για βεντέτα μεταξύ των δυο οικογενειών.



Ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί η διαδικασία του αυτοφώρου για τον 37χρονο καθ' ομολογία δράστη της δολοφονίας του 46χρονου στο Δροσερό Ξάνθης και τους τρείς συνεργούς του.

Οι τέσσερεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ξάνθης όπου απολογήθηκαν και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίσθηκαν και κρατούνται στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, σύμφωνα με το xanthinews.gr

O δράστης μετέβη στο σπίτι του θύματος μαζί με τους δύο γιους του και τον γαμπρό του και αφού έσπασαν την πόρτα δωματίου όπου ο 46χρονος κοιμόταν με τη σύζυγό του, τον γιο του και τα τέσσερα ανήλικα εγγόνια του τον πυροβόλησε 5 φορές στην κοιλιά και την πλάτη.

Ανησυχία επικρατεί στις Αρχές που φοβούνται το ξέσπασμα βεντέτας καθώς έχουν ήδη σημειωθεί επεισόδια, πυροβολισμοί και πυρπολήσεις κατοικιών και αυτοκινήτων.





Ο 37χρονος μετά την πράξη του παραδόθηκε μόνος του στις αστυνομικές αρχές. Λίγο νωρίτερα με ανάρτησή του στο Tik-Tok εξηγούσε τους λόγους της πράξης του και δείχνει λεπτό προς λεπτό την προσέλευσή του στην αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης προκειμένου να παραδοθεί.

Η δολοφονία του 46χρονου άντρα που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Ξάνθης όπως αναφέρουν τοπικά δημοσιεύματα σχετίζεται μ ένα κοινωνικό ζήτημα που χρόνια τώρα υπάρχει στον οικισμό του Δροσερού με τους αρραβώνες μεταξύ ανηλίκων, τις οικονομικές συναλλαγές πίσω από αυτούς αλλά και την αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το 46χρονο θύμα, που ήταν παππούς μιας 15χρονης, φέρεται να είχε αθετήσει τη συμφωνία για την «πώλησή» της ως νύφη για τον 17χρονο γιο του 37χρονου δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Εφετείο Αθηνών: Επίθεση με μαχαίρι για δίκη σε εξέλιξη

Γρεβενά: Συνελήφθη πατέρας για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του

Καλλιθέα: 4 συλλήψεις για το παιδί στο παράθυρο του τρίτου ορόφου