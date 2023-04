Φθιώτιδα

Στυλίδα: Πέθανε από ηλεκτροπληξία στο σπίτι του

Τραγικό τέλος για άνδρα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ένας 50χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία που υπέστη κάνοντας εργασίες στο σπίτι του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Στυλίδα,

Το δυστύχημα έγινε όταν ο άτυχος άντρας επιχείρησε να χρησιμοποιήσει μια παλιά μπαλαντέζα που είχε στην αποθήκη, με αποτέλεσμα να «χτυπηθεί» από το ρεύμα. Οι γείτονες ενημέρωσαν στο ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο όμως δυστυχώς ο άνδρας είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Ο 50χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι αστυνομικοί του ΑΤ Στυλίδας διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν.

