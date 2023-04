Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στη φυλακή για τον βιασμό της πρώην συζύγου του

Σε πολυετή κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 55χρονος ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατ' εξακολούθηση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση αλλά και για άλλα αδικήματα.

Στη φυλακή θα παραμείνει ο 55χρονος άνδρας ο οποίος καταδικάστηκε για υπόθεση βιασμού και κακοποίησης της πρώην συντρόφου του στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση που απασχόλησε τις αρχές τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε να εκδικάζεται στα μέσα Μαρτίου και η εκδίκασή της ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με την καταδίκη του 55χρονου ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατ' εξακολούθηση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση αλλά και για άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 15,5 ετών.

