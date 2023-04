Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει σε θαμώνες εστιατορίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας με την τρελή πορεία του ΙΧ που πέφτει με την όπισθεν σε θαμώνες εστιατορίου.



Σοκαριστική είναι η εικόνα που έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τη στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πελάτες εστιατορίου στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή των πεζόδρομων Χρυσάνθου Επισκόπου και Καλλινίκου Σαρπάκη, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κινούμενος όπως φαίνεται και στο βίντεο με την όπισθεν, έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ενώ υπήρχαν θαμώνες.

Όπως ήταν επόμενο, επικράτησε πανικός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέβη στο σημείο παρέλαβε δυο γυναίκες εκ των οποίων η μια υπάλληλος του καταστήματος και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή:

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1 - GP Αυστραλίας: Θρίαμβος Φερστάπεν σε επεισοδιακό αγώνα (εικόνες)

Άγραφα: Νεκρός ο κτηνοτρόφος που γλίστρησε σε γκρεμό 100 μέτρων

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)