Χανιά

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια - Αναφορές για τραυματίες (εικόνες)

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια, παρασύροντας τα τραπεζοκαθίσματα που βρισκόταν έξω από το κατάστημα.

Τροχαίο ατύχημα αναστάτωσε το απόγευμα του Σαββάτου, το κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, «καρφώθηκε» σε καφετέρια, παρασύροντας τα τραπεζοκαθίσματα που βρισκόταν έξω από το κατάστημα, στη συμβολή των οδών Καλλινίκου Σαρπάκη και Χρυσάνθου Επισκόπου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του ίδιου μέσου, υπάρχουν τραυματίες.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: zarpanews.gr

