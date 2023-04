Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ριφιφί σε φαρμακείο

Άγνωστος δράστης διέρρηξε αρχικά ένα άδειο κατάστημα δίπλα στο φαρμακείο.

Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε φαρμακείο στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστος δράστης διέρρηξε αρχικά ένα άδειο κατάστημα δίπλα στο φαρμακείο και στη συνέχεια άνοιξε τρύπα και μπήκε σε αυτό.

Στη συνέχεια έκλεψε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκε ενώ αναζητείται από την αστυνομία.

