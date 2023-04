Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον ληστή με το ψαλίδι

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του ληστή με το ψαλίδι.



Συνελήφθη μετά την εισβολή σε ξενοδοχείο, ενώ φέρεται ότι προηγουμένως λήστεψε κι άλλο ένα κατάστημα με την απειλή του ίδιου αιχμηρού αντικειμένου.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, φέρεται ότι παραδέχτηκε τις πράξεις του λέγοντας ότι είχε ανάγκη από χρήματα. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια, αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Ο νεαρός εισέβαλε στη ρεσεψιόν ξενοδοχείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απείλησε τον υπάλληλο με ένα ψαλίδι. Ο δράστης συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφού λήστεψε ακόμη ένα κατάστημα.

Ο νεαρός είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς φορούσε κουκούλα, ενώ είχε κρυμμένο και το στόμα του για να μην αναγνωριστεί από τις κάμερες.

