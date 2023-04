Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Σκάφος κινδύνεψε να βυθιστεί στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση από φιλμ ιριδίζουσας μορφής έκτασης δέκα (10) περίπου τετραγωνικών μέτρων.



Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Μεσολλογίου όταν επαγγελματικό σκάφος παρολίγο να βυθιστεί στην προβλήτα.

Ενημερώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου, για ημιβύθιση επαγγελματικού Α/Κ σκάφους, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στην δεύτερη προβλήτα καταφυγίου επαγγελματικών Α/Κ σκαφών του λιμένα Μεσολογγίου.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση από φιλμ ιριδίζουσας μορφής έκτασης δέκα (10) περίπου τετραγωνικών μέτρων, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα με την τοποθέτηση πλωτού φράγματος και τη χρήση απορροφητικών υλικών.

Από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου που διενεργεί προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του εν λόγω σκάφους, ενώ με μέριμνα του ιδιοκτήτη πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η ανέλκυσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέλγιο - Ναρκωτικά: πασχαλινά κουνελάκια θα μετατρέπονταν σε χάπια

Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις