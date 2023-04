Θεσσαλονίκη

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Νταής” αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χτύπησε τον ανήλικο γιό μου

Μιλώντας στο Ant1news, η μητέρα του 15χρονου υποστηρίζει ότι ο 49χρονος πατούσε με το γόνατο του το παιδί στο στέρνο. Πως και γιατί τον χτύπησε ο πατέρας του ανήλικου. Στο νοσοκομείο παραμένει ο έφηβος.

(εικόνα αρχείου)

Διαφορετική εκδοχή από όσα είχαν γίνει γνωστά την Πέμπτη, αναφορικά με το περιστατικό τραυματισμού του ανήλικου παιδιού της από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, στον οποίο αργότερα επιτέθηκε ο πατέρας του 15χρονου, δίνει η μητέρα του έφηβου, μιλώντας στο Ant1news.gr από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου για τέταρτη ημέρα νοσηλεύεται το παιδί.

Σύμφωνα με την μητέρα του αγοριού, ο 15χρονος και ένας φίλος του, ενώ κατευθύνονταν σε πλατεία της Μενεμένης, είδαν παρατημένη δίπλα από ένα παγκάκι μια σακούλα με κρέατα. Ο ανήλικος πήρε την σακούλα, την οποία όμως άφησε λίγο παρακάτω και ακολούθως πήγε να παίξει με τους φίλους του.

Την σακούλα είχε αφήσει και ξεχάσει μια γυναίκα, που κάθισε στο παγκάκι για να ξεκουραστεί, πριν μπει σε παρακείμενο κατάστημα για να αγοράσει δώρα για τους αγαπημένους της. Όταν βγήκε από το κατάστημα, αντιλήφθηκε ότι δεν έχει την τσάντα με το κρέας, την αναζήτησε και ένας άνθρωπος της γειτονιάς της είπε ότι είδε το αγόρι να την παίρνει από το σημείο όπου ήταν παρατημένη και να την αφήνει λίγο πιο κάτω.

Ακούγοντας τι έχει συμβεί, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που συχνάζει σε κατάστημα της περιοχής, σύμφωνα πάντοτε με όσα υποστηρίζει η μητέρα του ανήλικου, μιλώντας στο Ant1news.gr, πήγε στο σημείο που έπαιζαν τα παιδιά, προσέγγισε τον γιό της, τον έριξε στο έδαφος και επί 4 λεπτά τον πίεζε, έχοντας το γόνατο του πάνω στο στέρνο του 15χρονου, ενώ άλλα παιδιά του φώναζαν να τον αφήσει και ένα από αυτά κάλεσε με το κινητό του τηλέφωνο την Άμεση Δράση, λέγοντας ότι ένας ενήλικας χτυπάει ένα παιδί.

Δύο ενήλικες προσέτρεξαν και απομάκρυναν τον αστυνομικό από τον 15χρονο, ο οποίος ανέμενε σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα για περίπου 45 λεπτά την άφιξη των αστυνομικών. Μόλις πήγαν στην πλατεία, οι αστυνομικοί φέρονται να μην αναζήτησαν τον δράστη, ενώ είπαν στον ανήλικο να ειδοποιήσει τους γονείς του και εάν ήθελαν να πήγαιναν μαζί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να καταθέσουν μήνυση.

Σύμφωνα με την εκδοχή που η μητέρα του παιδιού ανέφερε στο Ant1news.gr, το παιδί δεν μίλησε σε κανέναν, γύρισε στο σπίτι του χτυπημένο και κρύφτηκε κάτω από τα σκεπάσματα, μέχρι που εκείνη επέστρεψε από την δουλειά της, το είδε αναστατωμένο και το πίεσε για να της πει τι του είχε συμβεί.

(εικόνα αρχείου)

Αμέσως, η μητέρα πήγε στην γειτονιά που έγινε το περιστατικό, αναζητώντας πληροφορίες για την γυναίκα και την ξεχασμένη σακούλα με το κρέας, αλλά και τον άνδρα που χτύπησε το παιδί της. Ένας κάτοικος της περιοχής της ανέφερε για τον αστυνομικό, λέγοντας ότι είναι θαμώνας σε συγκεκριμένο μαγαζί, όπου η γυναίκα πήγε και τον αναζήτησε. Δεν ήταν εκεί, αλλά κάποιος τον ειδοποίησε και έσπευσε να βρει την μητέρα, όπως η ίδια υποστηρίζει.

Η γυναίκα καταγγέλλει πως ο αστυνομικός, που ήταν εκτός υπηρεσίας, ήταν εριστικός και της επαναλάμβανε «ο γιός σου θα γίνει πρεζόνι και κλέφτης και εσένα θα σου κάνω μήνυση για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου», ενώ όταν εκείνη του είπε ότι θα καλέσει την Αστυνομία, φέρεται να της απάντησε «Εγώ είμαι η Αστυνομία».

Πάντα με βάση τις αναφορές της μητέρας του 15χρονου, ο αστυνομικός, αντιδρώντας στις φωνές της και στα πιεστικά ερωτήματα της γιατί χτύπησε το παιδί, της απάντησε «δεν μιλάω με κότες. Να έρθει ο άντρας σου αν θέλει»…

Η γυναίκα επικοινώνησε με τον 42χρονο σύζυγο της, ο οποίος έσπευσε στο κατάστημα όπου διαπληκτίζονταν η μητέρα με τον 49χρονο. Όταν του είπαν τι έχει συμβεί με το παιδί του, ο πατέρας ρώτησε «ποιος έχει δικαίωμα να χτυπήσει το δικό μου παιδί» και έριξε μια σφαλιάρα στον αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του ματιού από το νύχι του 42χρονου.

Η οικογένεια του αγοριού υποστηρίζει ο αστυνομικός, πήρε ένα τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά είχαν σπεύσει στο κατάστημα αστυνομικοί με 7 μηχανές, οι οποίοι οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα τον πατέρα και τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό, οι οποίοι αλληλομηνύθηκαν και αργότερα, με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Η μητέρα του 15χρονου κάνει λόγο για ένα παιδί πράο, που είχε μάθει πως όλα λύνονται με βάση την συζήτηση και τον διάλογο και για έναν αστυνομικό- «νταή» που θεωρεί πως μπορεί να επιβάλλει «τον δικό του νόμο» με την άσκηση βίας

Σημειώνει ακόμη πως πέρα από τα τραύματα στο σώμα του, το παιδί έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ και στρες, έχει κλειστεί στον εαυτό του και συν τοις άλλοις θεωρεί ότι ευθύνεται το ίδιο για την σύλληψη του πατέρα του και τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει ο 42χρονοςς για τις πράξεις του, επιβαρύνοντας την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ανήλικος.

