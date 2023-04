Κορινθία

Κόρινθος: φορτηγό παρέσυρε τουρίστριες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τουρίστριες περνούσαν από διαβάσεις όταν τις παρέσυρε το φορτηγό.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στην Κόρινθο το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, όταν φορτηγό παρέσυρε τουρίστριες.

Πιο συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στη Γέφυρα στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν άνδρας παρέσυρε με το Ι.Χ.Φ. του, δύο τουρίστριες, οι οποίες περνούσαν τη διάβαση πεζών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τραυματισμένες τις δύο γυναίκες στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Τροχαίο με θύμα 23χρονο