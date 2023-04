Μαγνησία

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

“Δεν είναι εγκληματίας, είναι άρρρωστος” ανέφερε η κόρη του, μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ένας 55χρονος που συνελήφθη τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Τετάρτης στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοποδήλατο ιδιοκτησίας του, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μεταφέρθηκε χθες στις φυλακές, μετά από απόφαση που έλαβε η έδρα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελιοδικείο Βόλου.

Δεν είχε άδεια οδήγησης από το 2020, ενώ η τελευταία φορά που συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης ήταν η έβδομη.

Δήλωσε στους δικαστές πως όταν στεναχωριέται πίνει γιατί είναι ευαίσθητος, ενώ απέδωσε την βαριά ψυχολογική του κατάσταση στην ανεργία και στον χωρισμό από την συζυγό του. Μάλιστα είπε, πως την ημέρα της σύλληψής του είχε πιει κρασί γιατί πέρασε μόνος το Πάσχα.

Στη συνέχεια, οδήγησε μέχρι το φαρμακείο για να αγοράσει φάρμακα για το στομάχι του, οπότε και συνελήφθη. Η μια από τις τρεις κόρες του και η πρώην σύζυγος ήταν παρούσες στο δικαστήριο και οταν άκουσαν την απόφαση “πάγωσαν” , όπως άλλωστε και οι δικηγόροι του, που δεν ανέμεναν να οδηγηθεί στη φυλακή.

Αποφασίστηκε ποινή φυλάκισης 22 μηνών με υποχρέωση έκτισης τους δύο μήνες. “Δεν είναι εγκληματίας, είναι άρρρωστος” ανέφερε η κόρη του, ενώ οι δικηγόροι του υποστήριξαν πως θα πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Το δικαστήριο θεώρησε πως ο οδηγός είναι δημόσιος κίνδυνος και κρίθηκε πως θα μπορούσε να έχει ηδη ενταχθεί σε πρόγραμμα, αλλά ποτέ δεν το έπραξε.

“Μετα από όσα έχουν προηγηθεί ο λόγος του δεν έχει καμία αξία”, ειπώθηκε από την έδρα.

Σύμφωνα με την δικογραφία σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή αλκοολομέτρου, ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος σε ποσοστό 1,79 mg/lt εκπνεόμενου αέρα κατά την α’ μέτρηση και 1,83 mg/lt κατά την β΄ μέτρηση η οποία έγινε μετά την παρέλευση 18 λεπτών της ώρας, με όριο το 0,25 mg/lt.

Πηγή: gegonota.news

